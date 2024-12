Tennis : Djokovic va partir au clash !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En terminant l'année 2024 sans nouveau titre du Grand Chelem, Novak Djokovic a largement ralenti la cadence ces derniers mois. Le Serbe de 37 ans s'est en plus séparé de son entraîneur Goran Ivanisevic et il a annoncé il y a quelques semaines son remplaçant. A la surprise générale, c'est son ami et rival Andy Murray qui l'accompagnera sur le circuit en 2025. A voir si l'Ecossais sera capable de supporter les petites colères du numéro 7 mondial...

Redescendu à la 7ème place mondiale en cette fin 2024, Novak Djokovic tentera de se relancer pour aller chercher un 25ème titre en Grand Chelem. Le Djoker a réussi son grand objectif de l'année en allant chercher le seul titre qui manquait à son palmarès : la médaille d'or olympique. Avec Andy Murray comme nouveau coach, il faudra sûrement un peu de temps avant que la collaboration fonctionne.

Djokovic et Murray au clash ?

Habitué à s'emporter lors de ses matches envers ses entraîneurs, Novak Djokovic aura pour objectif de retrouver le succès avec un ancien joueur qui le connaît parfaitement. Murray, qui a pris sa retraite après les Jeux olympiques, enfilera donc la casquette d'entraîneur pour la première fois, une tâche pas si facile que ça. « Ils ne sont pas des amis très proches mais ils se connaissent donc c’est toujours difficile, la relation sera difficile parce qu’Andy était l’un des meilleurs joueurs et il l’a battu. Et quand vous êtes sur le terrain, vous ne voyez pas les choses de la même manière qu’un entraîneur. Je ne pense pas qu’ils vont s’engueuler. Mais peut‐être ! Parce que parfois, il faut se disputer, c’est bien de se disputer. Même si je pense qu’ils se respectent trop » déclare Jérémy Chardy, ancien joueur devenu entraîneur d'Ugo Humbert.

Djokovic à fond à l'Open d'Australie ?

Loin de ses standards en 2024, Novak Djokovic a décidé d'entamer la saison 2025 avec de meilleures ambitions. Le Serbe de 37 ans croit encore en ses chances de remporter des Grands Chelems et cela pourrait commencer dès l'Open d'Australie. Pour rappel, il a remporté 10 fois ce tournoi et a décidé de se préparer en reprenant la compétition très tôt à Brisbane cette semaine.