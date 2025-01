Tennis : «Pas exceptionnel», il balance sur le niveau de Federer !

Jean de Teyssière

En 2024, deux grands noms du tennis ont tiré leur révérence. Rafael Nadal et Andy Murray ont décidé de mettre un terme à leur carrière et cette année, un autre grand joueur va ranger sa raquette : Richard Gasquet. Roland-Garros sera son dernier tournoi et à l’heure du bilan, il se souvient de ses premières confrontations loin d’être difficiles avec Roger Federer.

Nombreux sont ceux qui estiment que Richard Gasquet n’aura pas réussi la carrière à laquelle il était prédestiné. Numéro 1 mondial chez les juniors, il était imbattable dans sa catégorie, parvenant même à ne jamais perdre contre Rafael Nadal. Mais il a fait face à un plafond de verre, lui qui n’a jamais réussi à faire mieux qu’une demi-finale dans les tournois du Grand Chelem (à Wimbledon et à l’US Open). Face à Nadal, sur le circuit professionnel, il n’a jamais réussi à gagner (18 défaites). Face à Federer, il aura gagné 2 fois contre 19 défaites tandis que contre Djokovic, il n’en aura remporté qu’un seul, contre 13 défaites.

«Je ne me suis pas dit que j’avais joué un mec exceptionnel»

Lors du podcast Court N°1 diffusée sur RMC, Richard Gasquet est revenu sur ses premiers affrontements face à Roger Federer : « La première fois que j’ai affronté Federer, je l’ai battu : 6–7(1), 6–2, 7–6(8). J’ai trouvé qu’il était devenu beaucoup plus fort plus tard. Je te dis la vérité : quand je l’ai battu, je ne me suis pas dit que j’avais joué un mec exceptionnel. »

«Plus tard, il a été exceptionnel»

« Quand je suis sorti du court, je me suis dit que je n’étais pas moins fort que lui. Et plus tard, il a été exceptionnel lors de nombreux de nos duels, a ensuite avoué Gasquet. Il avait progressé. Pareil pour Djokovic et Nadal, leur force, c’est qu’ils ont progressé partout sur tous les courts. Federer n’avait plus le même revers. Mais la première fois que je l’ai joué, ce n’était pas du le même niveau. »