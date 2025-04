De Zerbi - OM : Le départ annoncé en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que la situation actuelle de l’OM suscite de nombreuses interrogations, Eric Di Meco a évoqué le cas Roberto De Zerbi jeudi en direct au micro de RMC Sport. Et l’ancien latéral emblématique de l’OM s’interroge sur l’avenir du coach italien dont il semble déjà craindre le départ en fin de saison.

Et si l’instabilité chronique de l’OM se poursuivait cet été avec un nouveau changement d’entraîneur ? C’est du moins la crainte d’Eric Di Meco, ancien joueur emblématique du club phocéen dans les années 90, qui s’interroge sérieusement sur l’avenir de Roberto De Zerbi. En direct dans le Moscato Show sur RMC Sport jeudi, Di Meco a évoqué le futur du coach italien de l’OM et craint d’ores et déjà qu’il ne quitte le club.

« J’aimerais qu’on le laisse travailler »

« Je ne suis pas un grand fan de De Zerbi, ni de la première heure. J’attendais de voir. J’étais plutôt content qu’on attire un entraîneur que beaucoup de clubs voulaient. Je ne me suis pas trop régalé cette année et j’ai encore un doute sur sa faculté à gérer un club comme l’OM. Il n’empêche que j’aimerais qu’on le laisse travailler tranquillement et qu’on le juge à la fin de l’année », lâche Di Meco, avant d’évoquer l’avenir incertain de Roberto De Zerbi à l’OM.

« Si on se sépare du coach… »

« Je serais déçu si, encore à la fin de l’année, on se sépare du coach parce qu’il y a eu cette anicroche ou plusieurs. Il y en a eu peut-être d’autres dans la saison, car pas tout ne sort d’un vestiaire. Mais cela voudrait dire que le problème est quand même plus profond qu’une anicroche. Les anicroches dans un vestiaire, il y en a de partout, tout au long de l’année. Le tout, c’est que ça n’aille pas jusqu’à la rupture », poursuit l’ancien latéral gauche de l’OM. Affaire à suivre…