Mercato : Ce transfert qui fait «l’unanimité» à l’OM

Arrivé ce lundi à Marseille, Luiz Felipe va devenir la première recrue hivernale de l’OM. Libre après avoir résilié son contrat avec Al-Ittihad, le défenseur âgé de 27 ans va s’engager jusqu’en juin 2026. Comme indiqué par le journaliste Florent Germain, son nom a fait l’unanimité auprès de Medhi Benatia et Roberto De Zerbi, qui se projettent déjà sur la saison prochaine.

« On est très content de le recruter, c’est un joueur de qualité et d’expérience. Dans ce stade, en termes de mentalité, il va être prêt à nous apporter quelque chose. » Après la belle victoire de l’OM face au Havre dimanche soir (5-1), Roberto De Zerbi a confirmé l’arrivée imminente de Luiz Felipe. Ce dernier va signer un contrat de 18 mois avec Marseille, lui qui a résilié son bail avec Al-Ittihad et est arrivé ce lundi dans la cité phocéenne.

« Luiz Felipe a fait l’unanimité entre Medhi Benatia et Roberto De Zerbi »

« C’est typiquement une recrue qui montre le fonctionnement actuel de l’OM en termes de recrutement. Il y a une très belle entente entre Medhi Benatia et Roberto De Zerbi. Ce sont des discussions foot h24, Roberto De Zerbi aime s’appuyer sur Benatia, les deux n’hésitent pas à évoquer des noms de joueurs sur le mercato. Pablo Longoria prend un petit peu de recul, lui qui était souvent partie prenante à proposer des joueurs, maintenant il arrive plus quand les négociations sont déjà avancées, qu’on a un peu les tenants et les aboutissants, il valide ou il ne valide pas. Vraiment, ce nom de Luiz Felipe a fait l’unanimité entre Medhi Benatia et Roberto De Zerbi. De Zerbi avait l’air satisfait par rapport à l’expérience, la solidité, au vécu de ce joueur qui est censé lui apporter à un poste où il y a des manques », a déclaré le journaliste Florent Germain sur le plateau de BFM Marseille.

« Si Benatia et De Zerbi le font signer, c’est qu’ils croient en lui pour le remettre sur pied »

Si l’OM va recruter Luiz Felipe, ce n’est pas seulement pour la saison en cours, mais également dans l’optique de préparer l’année prochaine : « Il faut quand même se dire que ces recrues-là, ce n’est pas un one shot pour cinq mois. C'est-à-dire que même s’il va signer 18 mois, on prépare l’année prochaine et si Medhi Benatia et Roberto De Zerbi le font signer, c’est qu’ils croient en lui pour le remettre sur pied, pour qu’à partir du mois de mars, avril, il fasse du bien et qu’on prépare aussi la saison prochaine. »