Rabiot de retour au PSG : C’est évoqué en direct !

Auteur d’une bonne saison dans les rangs de l’OM où il a signé en septembre dernier, Adrien Rabiot aurait-il sa place dans le PSG d’aujourd’hui au milieu de terrain ? Christophe Dugarry a évoqué la question en direct sur RMC Sport lundi soir, et le champion du Monde 98 calme le jeu à ce sujet.

Actuel dauphin du PSG en championnat, l’OM a de grosses ambitions pour cette deuxième partie de saison, et certains se prennent même à rêver du titre côté phocéen. Mais l’OM en a-t-il vraiment les moyens ? Malgré certaines grosses signatures telles qu’Adrien Rabiot et Mason Greenwood l’été dernier, l’effectif marseillais paraît plus léger que celui du PSG. C’est en tout cas l’avis de Christophe Dugarry.

« Rabiot n’aurait plus sa place au PSG »

Au micro de Rothen s’enflamme sur RMC Sport, l’ancien attaquant de l’OM a même indiqué qu’aujourd’hui, s’il devait revenir au PSG, Adrien Rabiot ne serait plus titulaire dans l’équipe-type : « Aucun joueur de l'OM ne serait titulaire au Paris Saint-Germain, aucun. Rabiot ? Je ne suis même plus sûr maintenant », lâche Dugarry.

« Pas au niveau pour défier le PSG »

Même son de cloche pour Jérôme Rothen, ancien joueur emblématique du PSG : « Entre le PSG et l'OM, il y a un fossé, pas juste un petit écart. On a vu l'OM un peu trop beau en août, et on a été refroidi après une période moyenne (…) Pour ne serait-ce qu'avoir la chance de se qualifier en Ligue des champions, l'OM devait avoir des internationaux, ce qu'ils ont quasiment à chaque ligne, mais il en manque. Je ne crois pas une seule seconde qu'avec cet effectif-là, le PSG peut être en difficulté. Wahi, Garcia et consort ne sont pas au niveau pour défier le Paris Saint-Germain », estime Rothen sur l’écart majeur entre l’OM et le PSG.