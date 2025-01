Rabiot : L'OM a réussi un coup de génie !

Amadou Diawara

Après la claque reçue contre l'AJ Auxerre, Roberto De Zerbi a lancé une révolution tactique. En effet, le coach de l'OM est passé d'un 4-3-3 à un 3-4-3 depuis le déplacement à Lens. A la surprise générale, Roberto De Zerbi a repositionné Adrien Rabiot en tant que milieu offensif gauche, et ce, pour que son équipe soit plus équilibrée. Un choix qui a payé.

Le 1er juillet 2024, Roberto De Zerbi est devenu le nouvel entraineur de l'OM. Pour ses débuts à Marseille, le coach italien a décidé de faire jouer son équipe en 4-3-3. Toutefois, après la lourde défaite face à l'AJ Auxerre le 8 novembre (1-3 au Vélodrome), Roberto De Zerbi a changé son fusil d'épaule.

Rabiot joue plus haut à l'OM

Alors que son dispositif était trop bancal à la perte de balle, Roberto De Zerbi a mis en place un 3-4-3 depuis le déplacement au RC Lens le 23 novembre (victoire 3-1). Dans le même temps, le technicien de l'OM a repositionné Adrien Rabiot en tant que milieu offensif gauche.

L'OM est plus équilibré

Selon les informations de L'Equipe, Roberto De Zerbi fait jouer Adrien Rabiot plus haut sur le terrain pour une raison simple. En effet, l'entraineur de l'OM a fait ce choix pour que son équipe soit plus équilibrée. D'ailleurs, son plan fonctionne depuis un mois et demi. L'OM étant invaincu depuis la gifle infligée par l'AJ Auxerre (cinq victoires, un nul et quatre buts encaissés).