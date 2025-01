OM : De Zerbi a lancé une révolution pour Greenwood

Amadou Diawara

Alors que l'OM a pris une claque contre l'AJ Auxerre au Vélodrome le 8 novembre, Roberto De Zerbi a décidé de lancer une révolution tactique. En effet, le coach marseillais a instauré un 3-4-3 depuis le déplacement à Lens le 23 novembre. Conscient que Mason Greenwood n'aime pas défendre, Roberto De Zerbi n'aurait pas choisi cette composition par hasard.

Arrivé à l'OM l'été dernier, Roberto De Zerbi a réussi sa première partie de saison. En effet, le club phocéen est l'actuel dauphin du PSG avec 33 points en 16 journées (10 victoires, 3 nuls, 3 défaites). Toutefois, Roberto De Zerbi a dû faire un réajustement tactique pour que son équipe se relance au mois de novembre.

Elye Wahi est de retour au sommet ! Rabiot croit en son potentiel pour redonner des couleurs à l'OM 🌟

➡️ https://t.co/Icg5UG51of pic.twitter.com/iCeP45gMxj — le10sport (@le10sport) January 7, 2025

OM : De Zerbi a lancé un 3-4-3

Lors de la réception de l'AJ Auxerre au Vélodrome, l'OM a subi une correction. En effet, l'AJA l'a emporté 3-1 le 8 novembre. Conscient que son schéma tactique initial était trop bancal à la perte de balle, Roberto De Zerbi a lancé une révolution lors du déplacement à Lens le 23 novembre (victoire 3-1).

OM : Greenwood n'a plus besoin de défendre

Pour le duel face au RC Lens à Bollaert, Roberto De Zerbi a fait jouer son équipe en 3-4-3, et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, le coach de l'OM a voulu mettre Mason Greenwood dans les meilleures dispositions. Ayant compris que son numéro 10 n'aimait pas défendre, Roberto De Zerbi l'a déchargé de cette tâche. Ensuite, l'Italien voulait consolider sa ligne de derrière, qui était trop friable, positionnant Luis Henrique en tant que piston pour tirer profit de sa grosse activité. Enfin, Adrien Rabiot a été placé plus haut sur le terrain à gauche pour équilibrer l'équipe. Et tous ces choix ont porté leurs fruits.