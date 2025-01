25M€ : L’OM a enfin trouvé son top attaquant ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Face au Havre, Elye Wahi a inscrit sa troisième réalisation de la saison, celle qui va vraiment lancer son aventure phocéenne ? L’ancien attaquant du RC Lens peine encore à trouver sa place au sein de l’OM, où il conserve la confiance des joueurs et des membres du club. De bon augure pour la suite, alors que le Français est en concurrence avec Neal Maupay.

Depuis l’arrivée de Frank McCourt, l’OM est en quête d’un attaquant d’envergure, capable d’enchaîner les buts mais également de s’inscrire dans la durée dans la cité phocéenne. L’été dernier, le club phocéen décidait ainsi de miser sur Elye Wahi, auteur d’une première saison contrastée au RC Lens, débarquant pour 25M€.

En interne, la progression de Wahi est louée

Mais comme à Lens, Elye Wahi a eu du mal lors de sa première partie de saison, rapidement devancé par Neal Maupay. Dimanche, l’espoir tricolore a toutefois retrouvé de la confiance grâce à son but contre Le Havre (5-1), sa troisième réalisation de la saison. « Ce but qui me fait retrouver la confiance ? Bien sûr, reconnaissait-il à l’issue du match au micro de DAZN. Ça fait plaisir de commencer l’année avec une victoire. On est très satisfaits. » Au sein de l’OM, la progression de l’attaquant n’est en tout cas pas passé inaperçue comme le souligne La Provence dans ses colonnes du jour, de bon augure pour la suite.

« Un jeune joueur avec énormément de talent »

« C'est un jeune joueur avec énormément de talent, déclarait Adrien Rabiot. On le voit à l'entraînement. Je sais que ça peut être compliqué quand on est jeune, qu'on est attaquant, et qu'on ne marque pas forcément de buts. C'est là où on l'attend, mais on connaît tous son potentiel. C'est un super garçon. » Un ressenti visiblement partagé par les personnes au sein de l’OM, qui croient en Elye Wahi. Pablo Longoria avait d’ailleurs exclu tout départ sur le mercato hivernal.