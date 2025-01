L'OM va enfin s'offrir le PSG ?

La rédaction

Le PSG a fait le break avant la trêve hivernale en prenant une avance de 10 points sur ses poursuivants. Cependant, l'OM a fait le job dimanche face au Havre et poursuit sa belle série en Ligue 1. De quoi remettre l'Olympique de Marseille sur les rails dans la course au titre selon Adrien Rabiot. Le milieu de terrain du club phocéen affirme regarder vers l'avant. Le club phocéen peut-il détrôner le PSG cette saison ? C'est notre sondage du jour !

L'Olympique de Marseille a repris du poil de la bête depuis sa lourde défaite concédée face à l'AJ Auxerre (3-1) le 8 novembre dernier. En effet, la dernière trêve internationale de l'année civile 2024 a fait du bien à l'OM et aux hommes de Roberto De Zerbi qui restent sur cinq victoires et un match nul en Ligue 1 et en Coupe de France. De quoi permettre à l'OM de se hisser à la deuxième position du classement du championnat à sept points du leader qu'est le PSG.

C'est officiel ! De Zerbi et Rossi, duo gagnant, renforcent l'OM. Quels bénéfices pour l'équipe ? 🤔

➡️ https://t.co/kKmVlCL7nH pic.twitter.com/BW8xHdZu5u — le10sport (@le10sport) January 6, 2025

Rabiot : «Je suis quelqu'un qui regarde devant, j'essaie de tirer les autres avec moi»

Après le succès acquis par l'OM face au Havre dimanche soir (5-1), Adrien Rabiot s'est enflammé lors de son passage en zone mixte. Pour la dernière recrue estivale de l'Olympique de Marseille, il faut aller titiller le Paris Saint-Germain et ce, dès maintenant. « Je suis quelqu'un qui regarde devant, j'essaie de tirer les autres avec moi. (...) Je suis venu dans cette équipe, l'objectif, c'est de gagner, de ramener l'Olympique de Marseille le plus haut possible et quand ça se passe bien comme ça, évidemment que je suis épanoui ».

Di Meco : «Je ne pense pas que l'OM puisse être champion»

Champion du monde 98 et ancien joueur de l'OM, Christophe Dugarry n'a pas du tout partagé l'optimisme et l'ambition d'Adrien Rabiot. Selon lui, l'Olympique de Marseille n'est pas du tout armé pour regarder le PSG dans les yeux. « Aucun joueur de l'OM ne serait titulaire au Paris Saint-Germain, aucun. Rabiot ? Je ne suis même plus sûr maintenant. Greenwood ? Si tu veux être un peu optimiste. L'OM progresse et l'entraîneur a l'air d'être satisfait. Est-ce que Marseille est meilleur ? On dit ça après deux victoires convaincantes contre l'ASSE. Je pensais que Saint-Etienne était la pire équipe du championnat, à mon avis, c'est plutôt Le Havre. Hier, ça a été tout bonnement affligeant. Pour l'instant, on est très loin du compte du PSG. Si les meilleurs de l'OM pour concurrencer le Paris Saint-Germain sont Murillo, Cornelius, Nadir, Rongier... On ne peut pas tirer en enseignement que l'écart avec le PSG va se restreindre, pas avec ça, pas pour l'instant ».

Champion d'Europe 93 avec l'OM, Eric Di Meco partage l'avis de Christophe Dugarry. « Je ne pense pas que l'OM puisse être champion. Il y a cette double confrontation contre le PSG, tu as perdu. Paris a fait le plein. L'OM s'est désagrégé contre le PSG et ça c'est la réalité. Depuis Auxerre, on voit ce que fait l'OM et il n'y a que des victoires à part un nul contre Lille ».

L'AS Monaco talonne l'OM avec trois points de retard, idem pour le LOSC qui compte cinq unités de moins. Le PSG va-t-il conserver son titre pour la quatrième fois de suite ou sera challengé par l'Olympique de Marseille ou un autre club ?