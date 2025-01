«D'une stupidité sans nom», Riolo dézingue cette recrue de l'OM

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM a bouclé le prêt avec obligation d'achat de Neal Maupay. Aux anges depuis son départ d'Everton, le buteur a adressé un tacle à son ancien club à la fin du mois de décembre. Interrogé sur Neal Maupay, Daniel Riolo a dénoncé son attitude.

En difficulté à Everton, Neal Maupay rebondit actuellement à l'OM. Prêté avec obligation d'achat par les Toffees, le buteur de 28 ans est comme un poisson dans l'eau à Marseille. Mais il n'a pas oublié son ancien club pour autant.

Whenever I’m having a bad day I just check the Everton score and smile 🙂 — Neal Maupay (@nealmaupay_) December 29, 2024

«J’ai juste à regarder le résultat d’Everton et je souris»

Sur son compte X, Neal Maupay a taclé Everton le 29 décembre. « Dès que j’ai une mauvaise journée, j’ai juste à regarder le résultat d’Everton et je souris », a posté le numéro 8 de l'OM. Présent dans l'émission l'After Foot ce dimanche soir, Daniel Riolo a blâmé Neal Maupay pour cette publication.

«C’est ridicule d’avoir fait ça»

« Maupay, depuis qu’il est à l’OM, je ne vais pas parler de lui en tant que joueur de foot, j’aime son état d’esprit. Ses petites vidéos, sa communication sur les réseaux sociaux, j’aime bien la façon dont il se met en scène, beaucoup de second degré, qui montre que c’est un joueur de foot et un peu plus. J’ai détesté ce qu’il a fait à Everton, je trouve que c’est d’une stupidité sans nom. C’est un club qui l’a payé, qui ne l’a pas maltraité, la façon qu’il a eu de se moquer de son club en Angleterre, je trouve que c’est super déplacé pour ses coéquipiers, son entraîneur, pour tous les gens qui sont dans le club et qui galèrent. Un club qui a des vrais fans, historique en Angleterre. Je trouve qu’il n’a pas le droit de faire ça, c’est ridicule d’avoir fait ça et ça m’a beaucoup déçu de sa part », a pesté Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport.