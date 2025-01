Un «bon coup» est annoncé sur le mercato du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce sera sûrement l’un des dossiers brûlants de ce mercato d’hiver. Randal Kolo Muani est effectivement poussé au départ par le PSG qui cherche une porte de sortie pour un joueur qui a déçu depuis qu’il a signé à Paris, et qui n’entre donc plus du tout dans les plans de Luis Enrique. Néanmoins, selon Guillaume Hoarau, cela reste un joli coup sur le mercato.

Depuis le début de saison, Randal Kolo Muani n'entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique, ce qui laisse penser qu'un départ du PSG est inévitable cet hiver. Interrogé sur l'avenir de l'ancien attaquant du FC Nantes, Guillaume Hoarau estime que cela reste un joli coup pour le club qui le recrutera.

Hoarau croit toujours en Kolo Muani

« Il a fait ses preuves en Allemagne ! De ce que je vois de lui en équipe de France, c’est un attaquant qui prend la profondeur, qui se bat, a de la présence dans les duels aériens… donc l’Allemagne, un championnat fait pour les attaquants, et l’Angleterre pourraient lui correspondre. Aujourd’hui, pour les clubs, qui ont les moyens de se l’offrir, Randal Kolo Muani est quoi qu’il arrive un bon coup à faire, même en termes de revente potentielle. Sur le plan sportif, c’est à lui de privilégier un club tourné vers l’offensive avec lequel il pourra performer. En tant que fan devant la télé, les championnats allemands et anglais me semblent les plus adaptés. Mais je pense qu’il est assez grand pour savoir ce qui est le mieux pour lui », estime-t-il dans une interview accordée au Parisien, avant d’en rajouter une couche.

« Je ne connais pas Randal Kolo Muani personnellement, mais ce que j’ai vu de lui, de ses attitudes, me fait croire qu’au-delà du bon joueur qu’il est, c’est un bon mec aussi dans un groupe. On a tous vécu dans notre carrière de footballeur des moments où on traîne les pieds et où on fait la gueule parce qu’on ne joue pas. Lui, à aucun moment je ne l’ai vu avoir une attitude d’enfant gâté. Il est toujours pro, quelle que soit sa situation. C’est aussi une des raisons pour laquelle j’imagine qu’il n’aura pas de problème pour trouver un club », ajoute Guillaume Hoarau.