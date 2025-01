Mercato - PSG : Une offre est annoncée à l’étranger !

Axel Cornic

Très peu utilisé depuis le début de la saison par Luis Enrique, Milan Skriniar doit se trouver un nouveau club pour essayer de relancer sa carrière. Selon nos informations, le défenseur central du Paris Saint-Germain pourrait notamment rebondir en Serie A, où de clubs se sont déjà manifestés.

Il devait devenir le nouveau patron de la défense, aux côtés de Marquinhos. Mais un an et demi après son arrivée, Milan Skriniar se retrouve tout en bas de la hiérarchie de Luis Enrique, qui ne compte plus sur lui. Un départ est donc devenu la seule solution, mais ce n’est pas si simple quand on sait que le Slovaque est l’un des plus gros salaires du PSG.

Déjà la fin pour Skriniar

Nous vous avons révélé sur le10sport.com que deux pistes se sont dessinées en Serie A, pour l’ancien de l’Inter. La Juventus, qui cherche un défenseur pour pallier les longues absences de Bremer et de Juan Cabal, se serait renseignée pour Skriniar. Mais la véritable occasion pour le PSG pourrait venir du Napoli d’Antonio Conte, qui connaît très bien le joueur.

Prêt avec option d’achat pour le Napoli ?

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, le coach napolitain aurait tranché : il veut Milan Skriniar et personne d’autre pour renforcer sa défense cet hiver. Antonio Conte aurait ainsi poussé ses dirigeants à faire une offre et si elle ne semble pas encore avoir été formulée, le Napoli se dirigerait vraisemblablement vers un prêt avec option d’achat. Reste à voir si cette formule plaira au PSG...