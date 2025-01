Transferts : Le PSG tient le «bon coup» de l’hiver !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG espère voir un club se positionner pour Randal Kolo Muani cet hiver, ce dernier n’entrant pas dans les plans de Luis Enrique, au point de ne même plus figurer sur les feuilles de match. Plusieurs clubs lorgneraient l’international français, qui a tout du bon coup sur ce mercato aux yeux de Guillaume Hoarau.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Randal Kolo Muani. Présent avec le reste de l’effectif au Qatar à l’occasion du Trophée des Champions, l’international français ne figurait toujours pas sur la feuille de match pour le match face à l’AS Monaco dimanche. Luis Enrique ne compte plus sur lui et n’hésite pas à le faire savoir par ses choix. Le PSG espère désormais se séparer de Randal Kolo Muani, qui apparaît comme un « bon coup » du mercato aux yeux de Guillaume Hoarau, interrogé sur le sujet par Le Parisien.

« Kolo Muani est quoi qu’il arrive un bon coup à faire, même en termes de revente potentielle »

« Il a fait ses preuves en Allemagne ! De ce que je vois de lui en équipe de France, c’est un attaquant qui prend la profondeur, qui se bat, a de la présence dans les duels aériens… donc l’Allemagne, un championnat fait pour les attaquants, et l’Angleterre pourraient lui correspondre. Aujourd’hui, pour les clubs, qui ont les moyens de se l’offrir, Randal Kolo Muani est quoi qu’il arrive un bon coup à faire, même en termes de revente potentielle, juge l’ancien attaquant du PSG. Sur le plan sportif, c’est à lui de privilégier un club tourné vers l’offensive avec lequel il pourra performer. En tant que fan devant la télé, les championnats allemands et anglais me semblent les plus adaptés. Mais je pense qu’il est assez grand pour savoir ce qui est le mieux pour lui. »

« Pour le bien de tous, du club comme du joueur, je pense donc qu’il faut qu’il s’en aille »

Quoi qu’il en soit, l’heure du départ a sonné pour Kolo Muani estime Hoarau : « Pour le bien de tous, du club comme du joueur, je pense donc qu’il faut qu’il s’en aille. De toute façon, on lui a clairement indiqué qu’on n’avait pas besoin de lui. Il pourrait rendre des services mais même dans un rôle de numéro 3, ce n’est pas à lui que le coach fait appel. J’imagine qu’il est déçu, d’autant qu’il y avait la place pour s’imposer au PSG. Aujourd’hui, je pense qu’il a digéré tout cela, a transformé sa frustration en appétit et a dû revenir de vacances avec l’envie de jouer. J’espère qu’il trouvera une solution car en plus j’ai l’impression qu’il a toujours été irréprochable. »