«Un cirque», ça balance sur le PSG et son mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par la direction du PSG, Randal Kolo Muani dispose de plusieurs pistes sur le marché des transferts avec notamment un intérêt de la Juventus Turin. Mais selon un journaliste spécialisé sur le football italien, il s’agit surtout d’un « cirque » provoqué par les agents pour faire mousser le joueur et sa valeur sur le marché.

Randal Kolo Muani et le PSG, ça sent la fin ! L’attaquant de l’équipe de France n’entre plus du tout dans ls plans de Luis Enrique, et il est même invité à se trouver un nouveau point de chute avant la clôture du mercato hivernal. Plusieurs options sont évoquées pour l’ancien Nantais (Tottenham, Aston Villa, Manchester United…), et notamment la Juventus Turin qui est en quête d’un nouveau numéro 9 pour cet hiver. Mais pas sûr que cette piste soit vraiment concrète pour permettre à Kolo Muani de mettre fin à son calvaire au PSG…

Le PSG pourrait manquer une pépite avec Kodir Khusanov. Mendes en piste, l'hiver s'annonce chaud ! 🔥

➡️ https://t.co/zBYwnn3T02 pic.twitter.com/sOcs4bYaJP — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 7, 2025

« Ça fait partie du cirque médiatique »

Interrogé dans Générations After sur RMC Sport, le journaliste Johann Crochet, spécialiste du football italien, se livre sur ce dossier : « Kolo Muani à la Juventus ? Ça fait partie du cirque médiatique et des agents qui veulent se faire mousser en créant des pistes qui n'existent pas vraiment. Je pense sincèrement que si Motta a la possibilité de ramener Zirkzee, c'est lui qu'il voudra. Non pas simplement par le fait qu'il a déjà travailler avec lui, mais plutôt parce que ça correspond plus à ce qu'il aime voir chez un numéro 9, beaucoup participer au jeu. C'est ce qui le frustre un peu avec Vlahovic », explique-t-il. En clair, l’attaquant du PSG n’apparaît pas comme une priorité pour la Juventus.

Zirkee avant Kolo Muani ?

« Dans l'esprit, ce serait Zirkzee, mais sans doute le deal le plus difficile à faire financièrement. Comme tu n'as pas 50 profils comme Zirkzee en janvier, les autres joueurs comme Kolo Muani peuvent être considérées », poursuit Johann Crochet. Le décor est planté pour le mercato de Kolo Muani.