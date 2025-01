Jackpot à 72M€ : Neymar a tranché pour son avenir !

Amadou Diawara

Lié à Al Hilal jusqu'au 30 juin 2025, Neymar aurait pu faire ses valises dès cet hiver. En effet, il a été question d'une résiliation de contrat entre les deux parties. Toutefois, Neymar devrait finalement poursuivre son aventure à Al Hilal, et ce, pour toucher les 72M€ prévus pour le reste de son engagement.

Malgré un contrat qui courait jusqu'au 30 juin 2027, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar a quitté le PSG il y a un an et demi. En effet, le club de la capitale a vendu la star brésilienne à Al Hilal, et ce, pour une somme proche de 90M€.

Neymar ne va pas résilier son contrat avec Al Hilal

Lors de son arrivée en Arabie Saoudite, Neymar a paraphé un bail de deux saisons à Al Hilal, soit jusqu'au 30 juin 2025. Toutefois, l'attaquant de 32 ans n'a pu jouer qu'une poignée de matchs avec son nouveau club à cause de ses pépins physiques. D'ailleurs, selon certaines rumeurs, Neymar aurait pu voir son contrat avec Al Hilal être résilié. Mais finalement, la vedette brésilienne devrait honorer son bail jusqu'au bout.

Neymar veut toucher ses 72M€ de salaires restants

Selon les informations de The Athletic, qui aurait sondé à la fois des acteurs du football saoudien et des proches de Neymar, une résiliation de contrat serait à exclure. Par conséquent, l'ancien numéro 10 du PSG devrait rester à Al Hilal jusqu'à la fin de son engagement. Neymar ne voulant pas renoncer aux 72M€ de salaires que son club lui versera lors des prochains mois.