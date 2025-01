Mercato - PSG : Ça brûle pour ce transfert à l'étranger !

Axel Cornic

En ce début de mercato hivernal, les candidats au départ sont nombreux du côté du Paris Saint-Germain. C’est le cas de Milan Skriniar, défenseur central très peu utilisé par Luis Enrique lors de la première partie de saison, qui pourrait rebondir du côté de la Serie A selon nos informations.

Fortement voulu par Luis Campos, il ne devrait pas faire long feu au PSG. Un an et demi seulement après son arrivée à Paris, Milan Skriniar est annoncé tout proche d’un départ. La situation qu’il vit depuis le début de la saison ne peut pas continuer et dans son entourage on aurait déjà ratissé le terrain pour rapidement trouver une solution.

Skriniar prêt à se relancer en Serie A

Nous vous avons révélé sur le10sport.com que l’ancien de l’Inter pourrait retrouver la Serie A pour la deuxième partie de saison. La Juventus, où Thiago Motta cherche un défenseur après les blessures de Bremer ainsi que de Juan Cabal, aurait a en effet approché le PSG pour se renseigner au sujet de Skriniar. Mais c’est surtout le Napoli qui pourrait passer à l’action en ce mercato de janvier.

Conte le veut au Napoli !

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte pousserait pour retrouver Milan Skriniar au Napoli cet hiver. Les deux hommes se connaissent très bien, avec notamment un Scudetto remporté avec l’Inter en 2021. Ainsi, le coach napolitain aurait réclamé son arrivée et insisterait auprès de ses dirigeants pour qu’un accord soit trouvé le plus rapidement possible.