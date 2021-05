Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Juin 2027, Neymar envisage une fin de carrière à Paris !

Publié le 10 mai 2021 à 18h00 par Alexis Bernard

En prolongeant son contrat avec le PSG, Neymar a bien l’intention de poursuivre l’aventure parisienne. Et le Brésilien envisage même, concrètement, de terminer sa carrière européenne à Paris, avec un contrat qui peut aller jusqu'en 2027.

L’officialisation de la prolongation de Neymar a pris du temps. Principalement parce que le PSG était encore engagé en Ligue des champions et que les dirigeants souhaitaient un bon timing pour annoncer cette grande nouvelle. Mais malgré l’insistance, et l’imagination débordante de la presse espagnole, tout était absolument bouclé depuis un gros mois entre toutes les parties. Même s’il manquait la signature de Neymar, il n’y avait pratiquement aucune possibilité de le voir faire demi-tour.

Deux années supplémentaires au programme