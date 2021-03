Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Neymar 2026, ça avance…

Publié le 19 mars 2021 à 18h30 par Alexis Bernard

Les discussions se poursuivent entre le PSG et Neymar. Un accord semble de plus en plus proche pour un nouveau contrat de quatre saisons.

Paris touche au but. S’il reste encore un peu de chemin à parcourir, le rapprochement qui s’opère entre le PSG et Neymar ces derniers jours est un nouveau signe encourageant dans la perspective d’une prolongation de contrat du Brésilien. Au cœur du règlement des derniers détails du futur bail de Neymar, Paris est optimiste et sait que le dossier commence à sentir bon. Très bon.

Un contrat de 4 ans

Après avoir exprimé sa volonté de rester au PSG, et son bonheur de vivre à Paris, Neymar a ouvert grand la porte à une prolongation de contrat. Depuis, Leonardo s’attache à finaliser ce dossier prioritaire pour Doha. Selon nos informations, les deux parties ne sont plus très loin d’un accord et Neymar pourrait ainsi lier son avenir à celui du PSG jusqu’en juin 2026.



En marge des discussions pour Neymar, Paris tente de faire coup-double avec Kylian Mbappé. Un dossier plus compliqué, puisque le Français n’a pas encore tranché sur la suite qu’il souhaite donner à sa carrière. Rester pour continuer à œuvrer aux côtés de son compère et ami Neymar. Ou partir pour chercher la gloire et les trophées hors de l’Hexagone. Paris, plus pressant, espère avoir une réponse dans les semaines à venir.