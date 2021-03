Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Alaba n’a toujours pas pris sa décision

Publié le 12 mars 2021 à 14h45 par Alexis Bernard

Courtisé par le Barça, le Real Madrid et le PSG, David Alaba n’a toujours pas tranché pour son avenir. L’international du Bayern Munich prend son temps.

Libre de tout contrat, David Alaba est l’une des proies les plus chassées du moment. Pas étonnant de voir les plus grands clubs européens le courtiser, à commencer par le FC Barcelone, le Real Madrid et le PSG qui exercent un forcing respectif ces dernières semaines. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 9 février, Paris est « à bloc » sur David Alaba. Mais pour l’heure, l’Autrichien n’a pas tranché.

Alaba prend son temps

Selon nos informations, aucun accord n’a encore été trouvé pour David Alaba. S’il est exact que le match se joue entre le Barça, le Real Madrid et Paris, aucun club n’a encore réussi à prendre une option sur le joueur du Bayern Munich. Ce dernier semble vouloir prendre son temps pour faire le bon choix. Les discussions se poursuivent avec l’ensemble des clubs et ce sera visiblement le cas pour encore quelques semaines.