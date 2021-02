Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Le PSG à bloc sur David Alaba !

Publié le 9 février 2021 à 13h00 par Alexis Bernard

Sur le départ du côté du Bayern Munich, David Alaba est un dossier prioritaire pour le PSG qui ne lâche pas d’une semelle le dossier.

David Alaba va quitter le Bayern Munich cet été, à la fin de son contrat. Et pour le signer, il y a du très, très beau monde au portail… En pole position, il y a les deux géants espagnols : Real Madrid et FC Barcelone. D’après nos sources, aucun accord n’existe avec le clan Alaba, même s’il est exact que Madrid, comme Barcelone, sont les mieux positionnés à ce jour. Du côté du Barça, le dossier dépend des prochaines élections présidentielles. Si Joan Laporta l’emporte, Alaba pourrait être sa première recrue. Mais ce sera également avec le PSG…

Paris est à fond !

En effet, selon nos sources, le PSG est clairement dans la bataille pour David Alaba. Si la priorité est donnée aux prolongations de Neymar et Mbappé, Leonardo est debout sur les pédales, prêt à foncer sur l’international autrichien, si l’occasion lui est donnée. Le profil d’Alaba plaît énormément à l’état-major parisien qui multiplie les contacts pour renforcer sa position.



S’il est exact que Chelsea est également intéressé par David Alaba, les chances de voir Thomas Tuchel attirer l’Autrichien sont très faibles. Le trio de tête est composé du Real Madrid, du Barça et du PSG. Et il sera difficile de perturber la lutte XXL qui se prépare pour les mois à venir…