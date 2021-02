Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le prix serait fixé pour Raphaël Varane !

Publié le 9 février 2021 à 12h00 par T.M.

Cet été, Raphaël Varane pourrait bel et bien quitter le Real Madrid. Et les demandes des Merengue pour ce dossier seraient déjà connues.

Après 10 ans au Real Madrid, Raphaël Varane fera-t-il ses valises ? Ce mardi, en Espagne, ce scénario prend de l’ampleur. En effet, à l’instar de Sergio Ramos, le Français pourrait lui aussi faire ses valises à cause d’une non prolongation. Selon les informations de Marca , prochainement, le Real Madrid fera tout pour prolonger l’ancien du RC Lens, sous contrat jusqu’en 2022. Mais si cela venait à ne pas se faire, Florentino Pérez prendra alors la décision de mettre Varane sur le marché des transferts et ainsi récupérer des liquidités. Et pour le joueur de 27 ans, le prix serait déjà fixé.

Un transfert à 50M€ ?