Mercato - Real Madrid : Un autre coup de tonnerre en préparation après Sergio Ramos ?

Publié le 9 février 2021 à 8h30 par T.M.

Cet été, le Real Madrid pourrait bien voir partir Sergio Ramos. Mais ce n’est pas tout puisque Raphaël Varane pourrait également faire ses valises. Explications.

D’ici quelques mois, le Real Madrid pourrait connaitre de nombreux changements et pas des moindres. Alors que Zinedine Zidane, malgré un contrat jusqu’en 2022, ne devrait visiblement plus être sur le banc la saison prochaine, cela pourrait également bouger dans l’effectif. Et actuellement, tous les regards sont tournés vers Sergio Ramos. En fin de contrat, le défenseur central merengue, en fin de contrat, n’a pas prolongé et il n’en prendrait pas le chemin, n’arrivant pas à se mettre d’accord avec Florentino Pérez. Le Real Madrid pourrait donc être secoué par le départ libre de Sergio Ramos, mais un autre coup de tonnerre pourrait également frapper la Casa Blanca.

Le feuilleton Raphaël Varane !