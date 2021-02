Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Sergio Ramos aurait joué un sale tour au Real Madrid !

Publié le 8 février 2021 à 23h30 par Th.B.

Voyant que les discussions n’avanceraient pas avec ses dirigeants pour sa prolongation de contrat, Sergio Ramos a décidé d’abattre son atout en se faisant opérer du genou. Une intervention chirurgicale qui n’aurait pas eu lieu si vite s’il avait prolongé d’après le vestiaire du Real Madrid.

Sergio Ramos dispose d’un contrat qui arrivera à expiration en juin prochain. À ce moment, le PSG pourrait se laisser tenter par une offensive auprès du capitaine du Real Madrid qui semble peiner à trouver un terrain d’entente avec ses dirigeants pour sa prolongation. La cause ? Le joueur réclamerait un contrat de deux ans garantis et un salaire équivalent aux 12M€ qu’il perçoit actuellement lorsque le Real Madrid ne serait disposé à lui offrir qu’un an avec une autre saison en option et des revenus 10% moins importants que les siens. Les discussions s’éterniseraient alors que Sergio Ramos vient s’est fait opérer samedi du ménisque du genou gauche. Une opération qui en dirait long sur la situation critique entre les deux parties au niveau des négociations.

Une opération suspecte ?