Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit un soutien inattendu pour son avenir !

Publié le 8 février 2021 à 22h00 par La rédaction

Après avoir perdu ses nerfs en conférence de presse face aux multiples questions sur son avenir, Zinedine Zidane a calmé le jeu et ce, même s'il reste sur la sellette en raison des turbulences que traverse la Casa Blanca dernièrement. Une situation que ne comprend pas José Bordalás, son futur adversaire en Liga.

Alors que les questions concernant son avenir se multiplient de semaines en semaines, Zinedine Zidane a fini par perdre patience. Même s'il ne ferme pas la porte à un départ à l'issue de la saison, l'actuel entraîneur du Real Madrid refuse catégoriquement de démissionner en cours de saison et ce, malgré la période compliquée qu'il traverse actuellement : « L'important est qu'il y ait un match demain et jour après jour, alors pourquoi devrais-je abandonner ? Je fais ce que j'aime. Il y a des moments compliqués. Nous allons nous battre. Nous devons faire de bonnes choses cette année avec cette équipe. Le Real Madrid est un grand club. Nous devons toujours être compétitifs. Je ne vois pas au-delà du match de demain. C'est ce qui m'intéresse et c'est ce que nous avons en tête. » Le technicien français doit faire face à ses détracteurs mais peut aussi compter sur le soutien, parfois inattendu, de certaines personnalités du football espagnol, à l'instar de l'entraîneur de Getafe, prochain adversaire du Real Madrid, qui a affiché son incompréhension face à la remise en question de la légitimité de Zinedine Zidane à occuper le poste d'entraîneur du Real Madrid.

«Je ne comprends pas comment il peut être contesté»