Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un sacrifice serait demandé pour David Alaba !

Publié le 8 février 2021 à 20h00 par Th.B.

Piste chaude du Real Madrid pour qui un accord de principe aurait déjà été convenu d’après la presse espagnole, David Alaba figurerait également sur les tablettes de Chelsea. Néanmoins, les demandes salariales du défenseur du Bayern Munich seraient jugées trop importantes.

Et si David Alaba signait au Real Madrid ? D’après plusieurs médias, arborer la tunique de la Casa Blanca serait un rêve du défenseur du Bayern Munich où son contrat expirera en juin prochain. D’ailleurs, la presse ibérique, via Marca , a évoqué un accord de principe trouvé entre le club merengue et l’Autrichien. Néanmoins, la réalité serait tout autre et ce dossier devrait animer les prochaines semaines jusqu’au mercato estival. D’après The Daily Telegraph , le clan Alaba réclamerait un salaire de 23M€ à l’année. De quoi refroidir le Real Madrid et surtout Chelsea, un autre courtisan de David Alaba.

Le clan Alaba devrait revoir ses ambitions à la baisse