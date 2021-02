Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une mauvaise nouvelle se profile pour Zidane à cause… de Tuchel !

Publié le 7 février 2021 à 6h30 par Th.B.

Certes, David Alaba semble être promis à un avenir au Real Madrid. Cependant, la nomination de Thomas Tuchel à Chelsea aurait le mérite de relancer la totalité de cette opération XXL. Explications.

Dans le cadre de la succession de Thiago Silva l’été dernier, Thomas Tuchel aurait demandé à Leonardo, directeur sportif du PSG, de faire le nécessaire afin de recruter David Alaba au Paris Saint-Germain. Finalement, le défenseur du Bayern Munich est resté en Bavière pour y effectuer son ultime année de contrat. Et depuis, le Real Madrid aurait pris une option sur le recrutement d’Alaba selon Marca en trouvant un accord de principe avec son entourage pour un contrat de quatre ans. Mais rien ne serait encore joué. Remercié par le PSG puis nommé à Chelsea afin de succéder à Frank Lampard, Tuchel n’aurait pas oublié David Alaba.

Tuchel risque de tout changer pour Alaba