Mercato - Real Madrid : Cet énorme constat en interne sur l'avenir de Sergio Ramos !

Publié le 6 février 2021 à 10h00 par La rédaction

Depuis le début du mercato hivernal, Sergio Ramos agite le marché des transferts. En fin de contrat cet été avec le Real Madrid, le défenseur de 34 ans n’a toujours pas prolongé et de nombreux clubs européens se sont positionnés sur le dossier. De quoi inquiéter en interne.

La situation de Sergio Ramos inquiète au Real Madrid. N’ayant toujours pas prolongé son contrat qui expire cet été, l’Espagnol se poserait de plus en plus la question de son avenir. De nombreux grands clubs européens, dont le PSG, seraient intéressés et prêts à proposer le salaire nécessaire pour attirer le défenseur de 34 ans. Un départ ne serait donc pas à exclure pour l'international de la Roja . Pour l’heure, les discussions sont toujours ouvertes entre Florentino Pérez et Sergio Ramos autour d’une prolongation, le joueur étant fortement attaché au Real Madrid. Un espoir de voir le capitaine des Merengue rester la saison prochaine est donc permis, mais la situation inquiète de plus en plus en interne.

« Cette situation affecte logiquement tout le monde »