Mercato - PSG : Cette grande précision à 222M€ sur l’avenir de Mbappé !

Publié le 6 février 2021 à 9h15 par T.M.

Finalement, Kylian Mbappé pourrait accepter de prolonger avec le PSG à condition d’inclure une clause libératoire dans son contrat. Et des précisions ont été apportées concernant le montant de celle-ci.

Il y a quelques jours déjà, Kylian Mbappé était enfin sorti du silence concernant son avenir. Alors que Leonardo fait actuellement tout pour le prolonger au PSG, le Français avait lui assuré être en pleine réflexion. En effet, ne voulant pas prolonger pour prolonger et partir un an plus tard, Mbappé se pose donc actuellement les bonnes questions concernant la suite à donner à sa carrière. Mais alors que Mbappé pourrait vouloir quitter le PSG cet été, il voit actuellement le Real Madrid en grande difficulté financière. Finalement, ce n’est pas maintenant qu’il pourrait réaliser son rêve et rejoindre la Casa Blanca. Par conséquent, une solution pourrait avoir été trouvée. Ce samedi, AS souffle ainsi l’idée que Kylian Mbappé prolonge avec le PSG tout en incluant une clause libératoire lui permettant de rejoindre le club de son choix contre un montant négocié à l’avance.

Quel prix pour Kylian Mbappé ?