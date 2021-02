Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Mbappé pose une grosse condition pour prolonger !

Publié le 6 février 2021 à 8h15 par T.M.

Ayant quasiment acté la prolongation de Neymar, Leonardo va désormais pouvoir se concentrer sur celle de Kylian Mbappé. Mais le directeur sportif du PSG va également devoir faire avec les demandes du Français.

D’ici peu, le PSG devrait annoncer la prolongation de Neymar. Lié jusqu’en 2022, le Brésilien devrait parapher un nouveau contrat de 4 ans avec le club de la capitale. Une excellente nouvelle pour Leonardo, mais le travail n’est pas encore terminé. En effet, l’autre priorité est de prolonger Kylian Mbappé, lui aussi lié jusqu’en 2022. Un nouveau contrat permettrait alors de dissiper la menace d’un départ, notamment vers le Real Madrid, l’été prochain. Mais pour le moment, cela est très flou concernant Mbappé, qui avait assuré il y a quelques jours être en pleine réflexion avant de prendre une décision très importante pour la suite de sa carrière.

Un nouveau contrat… avec une clause libératoire ?