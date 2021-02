Foot - Mercato - PSG

Mercato : Avant le choc contre le Barça, le PSG va faire une énorme annonce pour Neymar !

Publié le 6 février 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que la prolongation de Neymar serait actée en coulisses, le PSG pourrait officialisation l'annonce avant le choc contre le FC Barcelone le 16 février prochain.

« Je ne sais pas si c'est moi ou autre chose qui a changé. Mais aujourd'hui, je me sens bien. Je me suis adapté... Je suis plus calme. Je suis très heureux ici Je veux rester au PSG, j'espère que Kylian restera aussi. Bien sûr, c'est le souhait de tous les supporters de Paris ! On veut que le PSG soit une grande équipe ». Il y a quelques jours, Neymar ne cachait pas sa joie à l'idée de poursuivre l'aventure au PSG. Une sortie probablement loin d'être anodine puisque rapidement après cette interview à Sept à Huit , Marcelo Bechler assurait que la prolongation de Neymar était bouclée.

La prolongation de Neymar annoncée avant le Barça ?

Il ne manquerait dont plus que l'officialisation. Et selon les informations d'UOL Esporte, cela pourrait arriver très prochainement. Et pour cause, le PSG aurait prévu d'annoncer la prolongation du Brésilien juste avant le choc contre le FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des Champions. Ce serait un joli pied de nez au Barça, le club qui a le plus insisté pour recruter Neymar ces derniers années après n'avoir pu que constater son départ en 2017. Le match aller ayant lieu le 16 février, l'annonce est proche.