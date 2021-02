Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Neymar, quelle doit-être la priorité de Leonardo ?

Publié le 5 février 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que la prolongation de Neymar semble désormais imminente, Leonardo a encore du pain sur la planche. Mais quel dossier le directeur sportif du PSG doit-il régler en priorité ?

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com l'été dernier, Neymar est plus épanoui que jamais au PSG, laissant derrière lui ses velléités de départ. Une tendance qu'il a lui confirmée ces derniers jours au micro de Sept à Huit . « Je ne sais pas si c'est moi ou autre chose qui a changé. Mais aujourd'hui, je me sens bien. Je me suis adapté... Je suis plus calme. Je suis très heureux ici Je veux rester au PSG, j'espère que Kylian restera aussi. Bien sûr, c'est le souhait de tous les supporters de Paris ! On veut que le PSG soit une grande équipe », assurait-il. A tel point que, selon les informations de Marcelo Bechler, confirmées par plusieurs médias, Neymar aurait trouvé un accord pour prolonger son contrat de 4 ans. Leonardo a donc réussi à boucler un premier dossier brûlant, mais c'est loin d'être le dernier...

Mbappe ou Messi, le PSG va devoir trancher