Mercato - OM : Vente, Campos… Ça risque de bouger dans tous les sens à Marseille !

Publié le 5 février 2021 à 19h10 par Th.B.

Bien que des démentis ont été divulgués par le biais de plusieurs médias, le rachat de l’OM serait toujours d’actualité et The Kingdom Holding Company prévoirait plusieurs changements.

C’est à ne plus rien y comprendre. À en croire Thibaud Vérizian et Matthias Manteghetti, Frank McCourt pourrait se laisser tenter par The Kingdom Holding Company , tenue par le prince saoudien Al-Walid Ben Talal qui offrirait 480M€ au propriétaire de l’OM pour racheter le club phocéen. Cependant, depuis cette information divulguée par le journaliste de Canal+ ce vendredi après-midi, le clan McCourt a démenti via La Provence ou encore RMC Sport alors que l’Elysée en a fait de même après que l’implication du président Emmanuel Macron dans les discussions ait été révélée. Mais ce rachat pourrait bien à terme avoir lieu.

Le changement, ce serait maintenant à l’OM !