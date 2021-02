Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Arabie Saoudite… La vente de l’OM serait imminente !

Publié le 5 février 2021 à 14h30 par Dan Marciano

A en croire Thibaud Vézirian, l’OM pourrait annoncer dans les prochaines heures le départ de Frank McCourt. Le club marseillais pourrait être vendu à des investisseurs venus d’Arabie Saoudite.

L’OM nage dans l’inconnu. Le club marseillais traverse une période trouble, marquée par de gros soucis financiers, une rupture avec certains de ses supporters et un effectif qui doit préparer des rencontres importantes sans André Villas-Boas. Et comme si cela ne suffisait pas, les rumeurs sur une possible vente de l’OM sont revenues au premier plan. Un dossier qui figurait déjà au centre de l’actualité marseillaise lors du dernier été lorsque Mourad Boudjellal et son compère Mohamed Ayachi Ajroudi avaient fait le forcing pour racheter l’OM à Frank McCourt. Le propriétaire américain avait annoncé qu’il n’était pas vendeur, mais pourtant, il mènerait bien en coulisses des discussions pour vendre la formation phocéenne. « Frank McCourt a eu des gros rendez-vous au sujet de la vente de l'OM avec une offre puissante qu'on ne peut pas refuser. Il a participé à des réunions avec son état-major dont Jeff Ingram qui le pousse à vendre, avec deux directeurs de l'OM et ses avocats. Du 24 au 28 décembre, Frank McCourt a participé à des réunions longues sur la vente OM. Le club a reçu une offre de plusieurs centaines de millions d’euros » déclarait il y a quelques jours Thibaud Vézirian sur une vidéo publiée sur Youtube . Et ces dernières heures, les informations se succèdent sur le possible rachat de l’OM et les négociations seraient sur le point d’aboutir.

« L’OM va être racheté, ça va être bouclé dans les prochaines heures, dans les prochains jours»