Mercato - OM : Ajroudi, McCourt... La vérité de Boudjellal sur son échec !

Mourad Boudjellal, ancien président du RCT désormais au FC Hyères, est revenu sur sa volonté de prendre l’Olympique de Marseille.

Après avoir cartonné dans le rugby, Mourad Boudjellal a souhaité entre dans le monde du football par la grande porte. Mais les choses ne se sont pas passées comme ça. L’ancien du RCT s’est en effet cassé les dents sur le rachat de l’Olympique de Marseille, avec notamment Frank McCourt qui a annoncé ne pas vouloir vendre. Pourtant, le dossier de la vente de l’OM ne s’est pas arrêté là. Plusieurs sources ont évoqué d’autres possible acheteurs et Boudjellal lui-même a évoqué des négociations entre McCourt et des fonds d’investissement provenant des Pays du Golfe.

« A l’époque l’OM n’était pas à vendre... mais maintenant je pense que oui ! »