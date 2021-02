Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arabie Saoudite, McCourt... Cette nouvelle révélation sur la vente de l’OM !

Publié le 4 février 2021 à 20h45 par A.C.

Alors que l’Olympique de Marseille traverse une période délicate, les spéculations autour d’une possible vente ont repris de plus belle.

Le feuilleton Mohamed Ayachi Ajroudi à l’Olympique de Marseille a tenu des longs mois. Pourtant, l’homme d’affaire franco-tunisien ne semble plus intéressé. Ou plutôt il ne semble plus être en course avec le projet annoncé précédemment et qui impliquait notamment Mourad Boudjellal. Cela veut-il dire qu’il faut exclure une vente de l’OM dans un avenir proche ? Pas du tout. Plusieurs sources assurent en effet que Frank McCourt négocierait la vente de l’OM, alors qu’il avait assuré il y a seulement quelques mois ne pas vouloir le faire. Les intéressés seraient des investisseurs venus d’Arabie Saoudite, qui négocieraient déjà avec l’homme d’affaires américain.

Les Saoudiens pas intéressés ?