Mercato - OM : Ces nouvelles révélations sur le dossier Sampaoli !

Publié le 4 février 2021 à 20h15 par A.C.

La piste Jorge Sampaoli commence à prendre de l’ampleur, du côté de l’Olympique de Marseille. L’Argentin fait partie des noms cités pour prendre les rênes de l’OM au cours des prochaines semaines...

On ne compte plus les pistes évoquées ces derniers jours, pour prendre la succession d’André Villas-Boas à l’Olympique de Marseille. Selon nos informations, Pablo Longoria a contacté trois entraineurs, avec Rafael Benitez, Maurizio Sarri et Lucien Favre. Mais les trois ont refusé l’OM, puisqu’ils ne souhaitent pas prendre une équipe en cours de saison. Un nouveau nom a fait surface ce jeudi ! AS a en effet annoncé que le prochain entraineur de l’OM devrait être Jorge Sampaoli, avec qui un accord de principe aurait déjà été trouvé.

Sampaoli suivi par l’OM, mais...