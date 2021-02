Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La tendance se confirme sérieusement pour Sampaoli !

Publié le 4 février 2021 à 17h10 par A.M.

Comme annoncé par la presse brésilienne, Jorge Sampaoli fait partie des pistes étudiées par l'OM pour remplacer André Villas-Boas. Mais les deux parties n'auraient pas encore trouvé d'accord.

Depuis mardi et l'annonce de la mise à pied à titre conservatoire d'André Villas-Boas, Pablo Longoria s'est lancé dans la course à la succession du technicien portugais. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le dirigeant de l'OM a rapidement été éconduit par trois entraîneurs de renom, à savoir Maurizio Sarri, Lucien Favre et Rafael Benitez. Par conséquent, Pablo Longoria a changé son fusil d'épaule et ne concentre plus nécessairement sur des techniciens libres. C'est ainsi qu' ESPN Brésil a révélé l'intérêt de l'OM pour Jorge Sampaoli, actuellement en poste du côté de l'Atlético Mineiro.

Pas d'accord avec Sampaoli, concentré sur l'Atlético Mineiro