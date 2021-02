Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sur quel entraîneur doit miser Longoria pour remplacer Villas-Boas ?

Publié le 4 février 2021 à 8h00 par La rédaction

Suite à l'annonce de la mise à pied d'André Villas-Boas, l'OM se retrouve sans entraîneurs, ce qui pousse Pablo Longoria à se montrer actif en coulisses afin de tenter de lui dénicher un successeur. Mais quel coach doit-il recruter ?

Suite à la bombe lâchée par André Villas-Boas en conférence de presse mardi, l'Olympique de Marseille est déjà en quête d'un nouvel entraîneur. Il faut dire que quelques heures après la déclaration du Portugais, qui a clairement fait part de ses intentions de quitter l'OM, le club phocéen a publié un communiqué très clair pour annoncer la mise à pied d'AVB : « L’Olympique de Marseille annonce la mise à pied à titre conservatoire d’André Villas-Boas. Cette décision conservatoire est devenue inévitable compte tenu de la répétition récente d’agissements et d’attitudes qui nuisent gravement à l’institution Olympique de Marseille et à ses salariés qui la défendent quotidiennement . » L'OM doit désormais dénicher un nouvel entraîneur. Mais sur qui doit se focaliser André Villas-Boas ?

Déjà de nombreux refus...