Mercato - OM : Longoria passe à la vitesse supérieure pour remplacer Villas-Boas !

Publié le 4 février 2021 à 16h15 par A.D.

Alors qu'André Villas-Boas a été mis à pied, Pablo Longoria songe à Lucien Favre pour le remplacer. Dans cette optique, et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Head of Football de l'OM a contacté l'ancien coach de l'OGC Nice, avant de se faire recaler. Alors que Lucien Favre n'envisage un départ à l'OM qu'en fin de saison, Pablo Longoria compterait relancer les discussions ce week-end.

Très critique à l'encontre de Pablo Longoria et de la direction de l'OM lors de sa dernière conférence de presse, André Villas-Boas a été mis à pied. Alors que la situation est on ne peut plus tendue avec le coach portugais, le Head of Football de l'OM travaille d'arrache-pied pour dénicher son successeur. Dans cette optique, Pablo Longoria a déjà contacté plusieurs cibles qui lui plaisent, et notamment Lucien Favre. Toutefois, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'ancien du Borussia Dortmund et de l'OGC Nice a refusé l'idée de rejoindre l'OM pour le moment. En effet, il n'est intéressé par le challenge marseillais qu'en cas d'arrivée à partir du mois de juin.

Longoria de retour à la charge pour Lucien Favre ?