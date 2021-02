Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Habib Beye en approche pour remplacer Villas-Boas ? Il répond !

Publié le 4 février 2021 à 9h00 par A.D.

Alors qu'André Villas-Boas vient d'être mis à pied, Pablo Longoria s'activerait pour dénicher son successeur. Cité parmi les noms possibles pour reprendre les rênes de l'OM, Habib Beye a fait savoir sur les réseaux sociaux que son retour dans le club phocéen n'était qu'une question de temps.

Lors de sa dernière conférence de presse, André Villas-Boas s'est montré cash. Pas du tout satisfait par le mercato hivernal de l'OM, le coach portugais a pointé directement du doigt le travail de Pablo Longoria. Alors qu'il ne voulait pas du tout recruter Olivier Ntcham, André Villas-Boas a même révélé qu'il avait posé sa démission. Dans la foulée, la direction de l'OM a annoncé, via un communiqué, que son entraineur était mis à pied. Alors qu'André Villas-Boas ne devrait plus faire long feu à Marseille, Pablo Longoria s'active pour dénicher son successeur. Dans cette optique, il a identifié plusieurs profils. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Head of Football a déjà essuyé des refus, trois pour être exact. D'abord, Lucien Favre a refusé de s'assoir sur le banc de l'OM en cours de saison, mais reste intéressé pour une arrivée à partir du mois de juin. Ensuite, Maurizio Sarri, qui a été contacté, a fait savoir qu'il n'était pas emballé par le projet marseillais. Enfin, le dialogue a été plus poussé avec Rafael Benitez, mais comme pour les deux premiers, Pablo Longoria a été une nouvelle fois recalé au final.

«Très flatté d’être cité aux côtés de si grands entraîneurs... tôt ou tard»

En plus de Lucien Favre, Maurizio Sarri et de Rafael Benitez, plusieurs autres noms ont été liés à l'OM depuis la mise à pied d'André Villas-Boas. Parmi les pistes évoquées pour prendre la succession du Portugais, Habib Beye s'est montré flatté sur les réseaux sociaux. Par la même occasion, l'ancien défenseur de l'OM, qui a passé ses diplômes d'entraineur, a expliqué qu'il finirait par retrouver son ancien club, tôt ou tard. « Très flatté d’être cité aux côtés de si grands entraîneurs ... sooner or later (tôt ou tard) » , a posté le consultant du Canal Football Club (Canal +) sur son compte Twitter .