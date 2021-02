Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ntcham, PSG… Les vraies raisons du départ de Villas-Boas !

Publié le 4 février 2021 à 4h30 par T.M.

Ce mardi, en conférence de presse, André Villas-Boas a évoqué un différend sportif pour justifier sa démission. Or, son départ de l’OM pourrait s’expliquer d’une manière bien différente.

Alors qu’il lui reste encore quelques mois de contrat, étant lié jusqu’à la fin de la saison, André Villas-Boas souhaite partir dès maintenant. En effet, ce mardi, en conférence de presse, l’entraîneur de l’OM a lâché une véritable bombe. Alors que le club phocéen venait de recruter Olivier Ntcham, prêté avec option d’achat par le Celtic Glasgow, Villas-Boas a expliqué qu’il était contre cette arrivée. Pablo Longoria ne l’a finalement pas écouté, le Portugais a donc remis sa démission suite à de problème sportif. Ne réclamant même pas d’argent à l’OM, André Villas-Boas veut juste quitter l’OM immédiatement.

« Le mercato est un alibi »