Mercato - OM : Longoria est déjà en difficulté pour sa priorité estivale !

Publié le 4 février 2021 à 3h15 par A.M.

En quête d'un nouveau milieu de terrain, l'OM s'est penché sur le profil d'Amine Adli qui évolue à Toulouse et n'a pas refermé ce dossier pour cet été. Mais la concurrence est également aux aguets.

Dans les derniers jours du mercato d'hiver, l'Olympique de Marseille avait une priorité très claire, à savoir recruté un milieu de terrain. Et pour cause, l'OM a laissé filer Kevin Strootman, prêté au Genoa, ainsi que Morgan Sanson qui s'est engagé à Aston Villa. Par conséquent, le club phocéen a multiplié les pistes, et les échecs, avant de miser sur Olivier Ntcham, prêté par le Celtic Glasgow. Mais avant l'international Espoirs, l'OM avait fait d'Amine Adli sa priorité, un dossier toujours envisagé par Pablo Longoria à moyen terme.

Lille et Nice sont sur Adli

Et pour cause, le jeune milieu de terrain de Toulouse est l'une des révélations de Ligue 2. Mais alors que son contrat s'achève en juin 2022, Amine Adli ne manque pas d'attirer les convoitises. Comme révélé par le10sport.com, le LOSC est déjà contact avec le joueur du TFC. Mais selon nos informations, ce n'est pas tout. L'OGC Nice surveille également avec attention l'évolution d'Amine Adli. Autrement dit, la concurrence est déjà importante pour l'OM dans ce dossier.