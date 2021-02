Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C’est très compliqué pour la succession de Villas-Boas...

Publié le 3 février 2021 à 14h30 par A.C.

La succession d'André Villas-Boas, mis à pied à titre conservatoire par l’OM, commence mal pour Pablo Longoria.

Les relations entre André Villas-Boas et la direction de l’Olympique de Marseille n’étaient pas des meilleures, mais personne n’aurait pu prévoir ce qui est arrivé. A la surprise générale, le coach de l’OM a annoncé avoir posé sa démission. La raison ? Le recrutement d’Olivier Ntcham, arrivé à l’OM en toute fin de mercato et que Villas-Boas avait refusé. « J'ai présenté ma démission à la direction, sans rien demander à l'OM sur mon contrat. Je ne suis pas d'accord avec la politique sportive et cette prise de décision » a expliqué Villas-Boas, en conférence de presse. « Je veux simplement partir, sans rien demander à l'OM. Ma décision n'a rien à voir avec les incidents de samedi dernier ». La réponse de l’OM n’a pas tardé, puisque le club a annoncé sa mise à pied à titre conservatoire dans un communiqué, dénonçant des « agissements et d’attitudes qui nuisent gravement à l’institution Olympique de Marseille et à ses salariés qui la défendent quotidiennement ». Face au RC Lens ce mercredi, ce sont Nasser Larguet et Philippe Anziani qui assureront l’intérim, avec le choc face au Paris Saint-Germain qui, arrive à grands pas.

Sarri et Benitez recalent l’OM

L’intérim pourrait être de courte durée. L'Olympique de Marseille se retrouve déjà dans une situation critique et cela pourrait devenir encore plus problématique sans un véritable entraineur. Plusieurs pistes ont donc rapidement été évoquées. En Italie, Sky Sport Italia a notamment parlé d’une tentative de l’OM pour Maurizio Sarri. Débarqué par la Juventus à la fin de la saison dernière, l’Italien de 62 ans ne souhaiterait toutefois pas prendre une équipe en cours de route. En Espagne on a également parlé de Rafael Benitez, mais Pipe Sierra assure que le technicien libre de tout contrat aurait d’autres objectifs que l’OM. Selon nos informations, il y a bel et bien eu un contact avec Sarri ainsi qu’avec Benitez. Des échanges ont eu lieu avec Pablo Longoria, mais ni l’un ni l’autre ne sont intéressés par le projet de l’OM.

La suggestion Carlos Queiroz

Alors vers qui pourrait se tourner l’Olympique de Marseille ? Sur le10sport.com nous vous avons parlé de Lucien Favre, qui serait toutefois une solution pour la fin de saison. Nabil Djellit a évoqué ce mercredi la piste Roberto Moreno, ancien de l’AS Monaco qui n’a toutefois pas réussi à accrocher une qualification en Ligue des Champions et qui a donc été écarté par la direction. Selon nos informations, Pablo Longoria travaille activement afin de trouver une piste pour assurer la succession d’'André Villas-Boas. Plusieurs profils sont donc à l’étude, alors que le nom de Carlos Quieroz, ancien du Real Madrid et de la sélection mexicaine, circule du côté de Marseille.