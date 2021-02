Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a trouvé sa priorité pour remplacer Villas-Boas !

Publié le 3 février 2021 à 8h30 par A.C.

Pablo Longoria, head of football de l’Olympique de Marseille, doit trouver un successeur à André Villas-Boas. Et la piste Maurizio Sarri semble tenir la corde...

Un départ semblait commencer à devenir inévitable... mais personne n’aurait pu prévoir que cela arrive maintenant. A la veille du match face au RC Lens et à seulement quelques jours du choc contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1, André Villas-Boas a posé ses démissions. Le Portugais a notamment chargé Pablo Longoria et Jacques-Henri Eyraud sans les nommer, pointant du doigt le recrutement d’Olivier Ntcham, qu’il ne voulait pas à l’OM. La réponse du club a été rapide avec une mise à pied de Villas-Boas, qui ne dirigera donc pas le match de ce mercredi. Désormais, l’OM doit trouver au plus vite un nouvel entraineur...

Sarri plait à Longoria, mais...