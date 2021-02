Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a connu un gros échec pour ce joueur de Paris !

Publié le 3 février 2021 à 7h00 par B.C.

Si Pablo Longoria a bouclé quelques dossiers durant le mercato hivernal, le head of football de l’OM n’a pas pour autant réussi à mettre la main sur tous les joueurs qu’il visait. Le président du Paris FC Pierre Ferracci a confirmé ce mardi soir que le club phocéen avait fait le forcing pour l’un de ses joueurs, en vain.

Malgré ses problèmes financiers et sportifs, l’OM s’est montré particulièrement actif durant le mercato hivernal. En plus d'avoir acté quelques départs, Pablo Longoria est parvenu à boucler ses priorités en mettant la main sur un arrière droit (Pol Lirola), un milieu de terrain capable de remplacer Morgan Sanson (Olivier Ntcham) et un nouvel attaquant (Arkadiusz Milik). Cependant, cela n’a pas empêché le head of football de tenter d’autres coups, notamment en Ligue 2. Selon les informations de RMC , l’OM s'est positionné sur Jaouen Hadjam (17 ans), jeune arrière gauche prometteur du Paris FC, mais le club de la capitale a rapidement mis son veto à un départ comme l’a confirmé ce mardi soir Pierre Ferracci.

« L’OM a insisté, mais on a pris la décision de le garder »