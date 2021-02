Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi Leonardo s’est planté pour cette priorité de Pochettino

Publié le 3 février 2021 à 5h45 par Th.B.

Annoncé comme la piste prioritaire de Mauricio Pochettino cet hiver, Dele Alli est finalement resté à Tottenham. Et Daniel Levy ne serait pas l’unique raison de cet échec pour le PSG.

Au même titre que l’été dernier, Leonardo aurait fait le forcing dans l’optique de recruter Dele Alli par le biais d’un prêt. Cette fois-ci, c’est un prêt de 18 mois qui était dans les petits papiers du directeur sportif du PSG et de Mauricio Pochettino, comme le10sport.com le soulignait le 26 décembre dernier. Néanmoins, Daniel Levy n’a jamais donné son aval, le président de Tottenham étant toujours aussi réticent à l’idée de perdre l’international anglais bien que le milieu offensif des Spurs ne fasse plus l’unanimité aux yeux de José Mourinho et chez une bonne partie de la direction de Tottenham qui semblait être ouverte à un prêt d’Alli au PSG. Pour quelle raison Leonardo a essuyé un échec dans ce dossier ? Elles seraient plusieurs.

Dele Alli ou le dossier impossible