Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Dele Alli plutôt que Eriksen

Publié le 26 décembre 2020 à 17h30 par Alexis Bernard

Comme révélé par The Sun, Mauricio Pochettino lorgne sur Jermaine Dele Alli pour son arrivée au PSG. Voici nos informations sur le sujet.

Après avoir organisé le départ de Thomas Tuchel, le PSG finalise l’arrivée de Mauricio Pochettino. Comme le10sport.com l’a révélé, l’entraîneur argentin va parapher un contrat de 2 ans et demi et devenir le nouveau coach parisien. Une arrivée en plein mercato d’hiver. Et Pochettino a l’intention de procéder à des ajustements d’effectif.

Pochettino veut absolument Dele Alli