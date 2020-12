Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avec Leonardo, Pochettino a déjà une première mission de taille !

Publié le 26 décembre 2020 à 9h30 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo est réputé pour prendre de la place quand il s’agit du mercato, au même titre que Mauricio Pochettino. Un travail de fond devra donc être effectué de part et d’autre au risque de vivre un épisode similaire à celui de Thomas Tuchel. Explications.

Après Thomas Tuchel que les propriétaires qataris avaient nommés en 2018 afin de succéder à Unai Emery, Doha semble avoir remis ça et fait de Mauricio Pochettino l’élu censé ramener un certain équilibre dans ce qui a fait la force d’une équipe telle que le PSG la saison passée et qui s’est un peu évaporée lors de cette première partie de saison. Choisi par les propriétaires du PSG, et non par Leonardo, chose que L’Équipe souligne bien dans ses colonnes de ce samedi, l’ancien entraîneur de Tottenham qui devrait s’engager avec le club parisien pour une période de deux ans et demi comme le10sport.com vous le révélait le 24 décembre, va devoir parvenir à faire entendre sa voix en interne et auprès de Leonardo comme il l’a fait à Tottenham ou plutôt, devra nouer une réelle relation avec le directeur sportif du PSG et en particulier sur le marché des transferts.

La relation Pochettino - Leonardo, le premier axe de travail du nouvel entraîneur ?