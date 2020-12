Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle bombe de la presse espagnole sur Kylian Mbappé !

Publié le 25 décembre 2020 à 18h00 par T.M.

Avec le remplacement de Thomas Tuchel par Mauricio Pochettino, certains s’interrogent sur le fait si cela impactera l’avenir de Kylian Mbappé. En Espagne, une grosse annonce a été faite sur l’attaquant du PSG.

Les choses vont changer au PSG. Pour l’année 2021, le club de la capitale se présentera avec un nouvel entraîneur : Mauricio Pochettino. Si cela n’a pas encore été officialisé, l’Argentin devrait revenir au Parc des Princes pour remplacer Thomas Tuchel. Un changement d’entraîneur qui pourrait avoir de grandes répercussions sur les gros dossiers de Leonardo. Cela pourrait-il notamment impacter la prolongation de Kylian Mbappé ? Ce mercredi, As expliquait que Pochettino pourrait bien avoir reçu des garanties concernant l’avenir du Français. Et il se pourrait bel et bien que Mbappé soit toujours au PSG la saison prochaine.

Pas de départ à l’été… mais en 2022 ?