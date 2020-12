Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Neymar... La réaction des joueurs du PSG au départ de Tuchel !

Publié le 25 décembre 2020

Alors que son contrat se terminait le 30 juin, Thomas Tuchel aurait été remercié par le PSG après le carton face à Strasbourg (4-0). Un licenciement qui en a surpris plus d'un au sein de l'effectif parisien, et notamment en raison du timing. Cela a notamment été le cas de Kylian Mbappé qui s'est exprimé publiquement à ce sujet.

Engagé jusqu'au 30 juin 2021, Thomas Tuchel n'ira donc pas jusqu'au bout de son contrat. En effet, alors que rien n'est encore officiel, les hautes sphères du PSG auraient décidé de se séparer de lui après la large succès face à Strasbourg (4-0). Comme révélé par le10sport.com, Thomas Tuchel a été convoqué par Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi à la sortie de la rencontre pour une réunion de la plus haute importance. Lors de cet entretien, le directeur sportif et le président du PSG ont signifié au coach allemand qu'ils n'étaient pas satisfaits de sa méthode et de ses résultats, avant de lui faire savoir qu'il était démis de ses fonctions. Alors que Thomas Tuchel ne finira pas la saison sur le banc du PSG, Kylian Mbappé a tenu à lui rendre un vibrant hommage sur les réseaux sociaux.

«Personne n'oubliera votre passage ici»

« C'est malheureusement la loi du football, mais personne n'oubliera votre passage ici. Vous avez écrit une belle ligne de l'histoire du club et je vous dis merci coach », a posté Kylian Mbappé en story sur son compte Instagram. Si les autres joueurs du PSG restent pour le moment discrets sur les réseaux sociaux, ils auraient tout de même eu une réaction en interne. Selon les indiscrétions de L'Equipe , divulguées ce vendredi dans ses colonnes, la bande à Marquinhos aurait été surprise par le timing choisi par les hautes sphères parisiennes pour limoger Thomas Tuchel. Si des rumeurs quant à un changement de staff sont sorties courant novembre, les joueurs du PSG ne se seraient pas attendus à un départ aussi brutal et précoce. D'autant que le coach allemand se serait entretenu avec certains joueurs dans les heures précédent sa réunion avec Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi et aurait même programmé des entretiens avec plusieurs d'entre eux.

